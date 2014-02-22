Сьогодні по всій Україні будуть"спільні патрулі" і відновиться робота ОВС - Турчинов
14:22, 22 лютого 2014Кримінал
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Новообраний голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що сьогодні у Києві та в регіонах України відбудуться «спільні патрулювання» та відновиться робота органів внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у ВР.
Турчинов наголосив, що завдання органів МВС – захистити життя громадян.
«Це є сьогодні головний пріоритет роботи Міністерства внутрішніх справ», - сказав спікер.
Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні призначила народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова в.о. міністра внутрішніх справ України.
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