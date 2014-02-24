У Запоріжжі невідомий кинув «коктейль Молотова» в синагогу

У Запоріжжі сьогодні вночі невідомий кинув «коктейль Молотова» в синагогу в Жовтневому районі міста.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в ГУ МВС України в Запорізькій області.

«О 22:49 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув у будівлю синагоги ”коктейль Молотова”. На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу в повному складі. Прибувши на місце пригоди, співробітники міліції встановили, що невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю, через огорожу на задній двір будівлі», - повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Запорізького главку міліції.

За даними відомства, з місця пригоди вилучено шийку пляшки з тканиною, просоченою рідиною, й зі слідами термічної впливу.

За фактом пригоди проводиться перевірка.