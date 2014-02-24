Працівники міліції спільно із загонами Самооборони охороняють ”Межигір`я”

Працівники міліції спільно із загонами Самооборони охороняють резиденцію ”Межигір`я” під Києвом.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

”На території урядової резиденції ”Межигір`я” працівники міліції спільно із загонами Самооборони цілодобово здійснюють заходи щодо охорони громадського порядку та недопущення випадків розкрадання та мародерства державного майна та інших цінностей”, - зазначили у ВЗГ.

Кабінету міністрів України та уповноваженим органам державної влади у десятиденний строк з дня набрання чинності постанови Верховної Ради ”Про повернення урядової резиденції ”Межигір`я” у державну власність” необхідно провести відповідні заходи та забезпечити передачу майна комплексу відпочинку ”Пуща-Водиця” урочища ”Межигір’я” (урядову резиденцію ”Межигір`я”) у державну власність, йдеться у повідомленні.