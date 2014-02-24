На Тернопільщині міліція розслідує застосування зброї посадовцем Тернопільської ОДА проти активістів

На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження за фактом застосування зброї посадовцем Тернопільської облдержадміністрації, до якого додому приїхали активісти Євромайдану.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, близько першої години ночі 23 лютого до чергової частини Підволочиського райвідділу внутрішніх справ надійшла інформація про те, що в селі Пеньківці лунають постріли.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У селі правоохоронці виявили декілька автомобілів та групу людей – представників тернопільського автомайдану та місцевих жителі, які вимагали, аби власник садиби – посадовець обласної держадміністрації –вийшов до них на розмову.

Останній замість словесного діалогу почав стріляти.

Співробітники міліції на місці конфлікту вилучили мисливську гладкоствольну рушницю, нарізний карабін та спецзасіб для відстрілу гумових куль. Встановлено, що чиновник має дозвільні документи на володіння цією зброєю.

Як пояснив посадовець, зброю він застосував через те, що йому погрожували фізичною розправою, при цьому він стверджує, що стріляв у повітря. Активісти стверджують протилежне – це чиновник чинив замах на їхнє життя.

Потерпілих внаслідок інциденту немає. Дана подія внесена до єдиного обліку. Проводиться перевірка правомірності застосування чиновником зброї.

За неофіційними даними, зброю застосував начальник Держкомзему в Тернопільській області.