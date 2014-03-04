Москаль вимагає від МВС і Генпрокуратури покласти край безчинствам так званого Саші Білого

Народний депутат Геннадій Москаль звернувся до в.о. міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та в.о. генерального прокурора Олега Махніцького з вимогою покласти край безчинствам на Рівненщині Олександра Музичка, відомого як Саша Білий.

Про це Москаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Москаль зауважив: “На Рівненщині Саша Білий “іменем революції” чинить жахливі безчинства, на які ніхто з правоохоронців не звертає увагу”. “Мені безперервно надходять повідомлення від мешканців Рівненщини про безчинства Саші Білого, котрий оголосив себе новим гауляйтером Західної України і компрометує все, за що стояв Євромайдан”, - заявив депутат.

Москаль навів приклади того, як нібито Музичко займається вимаганням грошей з посадовців для розвитку “Правого сектора” та потреб Майдану, а також забирає у підприємців автомобілі, аргументуючи це потребами революції.

Москаль закликав лідера “Правого сектора” Дмитра Яроша “зробити офіційну заяву й відмежуватися від дій зазначеного “активіста”.

“Звертаюся до секретаря РНБО Парубія з питанням - скільки у вас “сотень самооборони”? Якщо міліція неспроможна впоратися з Білим, то, може, вислати туди підпорядковані вам “сотні”? Чому ви робите вигляд, що в Рівненській області все гаразд? Чому голова СБУ Наливайченко не інформує про ці неподобства вище політичне керівництво держави? Адже нереагування на подібні факти - це злочин перед українським народом і найгірша компрометація всього того, за що стояв Євромайдан”, - наголошує Москаль.