ГПУ порушила кримінальну справу стосовно командувача Чорноморського флоту РФ Вітко

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Олександра Вітко.

Про це повідомив в.о. генпрокурора Олег Махніцький в ефірі 5 каналу.

За словами прокурора Вітко інкримінують підбурювання до державної зради, а також організацію диверсій щодо військових України.

Також він нагадав про винесення ухвали суду про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова. Крім того, Махніцький пообіцяв порушити кримінальні справи щодо сьогоднішніх спроб викрадення старшого радника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі та директора Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України Михайла Коваля.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання органів досудового слідства про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова . Про це УНІАН повідомили у відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України.

У повідомленні сказано, що “вказаних осіб оперативники Служби безпеки України повинні доставити до суду з метою обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою”.

Як відомо, Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому Головним слідчим управлінням СБУ стосовно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксенова за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).