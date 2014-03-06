Список 18 колишніх українських посадовців, активи яких будуть сьогодні заморожені
В Офіційному журналі ЄС опубліковано список 18 колишніх українських посадовців, активи яких на території спільноти будуть заморожені.
Згідно з розпорядженням ЄС № 208/2014, санкції починають діяти з сьогоднішнього дня.
Проти кожного прізвища вказано посаду, яку раніше обіймала особа, а також пояснення: ”Особа, проти якої ведеться розслідування щодо причетності до злочинів, пов`язаних з розкраданням українських державних фінансів і їхнього незаконної виведення поза межі України”.
Список осіб, які потрапляють під санкції ЄС:
1. Віктор Янукович, колишній Президент України;
2. Віктор Захарченко, колишній міністр внутрішніх справ України;
3. Віктор Пшонка, колишній генеральний прокурор;
4. Олександр Якименко, колишній голова СБУ;
5. Андрій Портнов, колишній радник Президента України;
6. Олена Лукаш, колишній міністр юстиції України;
7. Андрій Клюєв, колишній глава Адміністрації Президента України;
8. Віктор Ратушняк, колишній заступник міністра внутрішніх справ України;
9. Олександр Янукович, син колишнього Президента, бізнесмен;
10. Віктор Янукович, син колишнього Президента, депутат парламенту;
11. Артем Пшонка, син колишнього генпрокурора, заступник голови фракції Партії регіонів;
12. Сергій Клюєв, бізнесмен, брат Андрія Клюєва;
13. Микола Азаров, колишній прем`єр-міністр України;
14. Олексій Азаров, син колишнього прем`єр-міністра України;
15. Сергій Курченко, бізнесмен;
16. Дмитро Табачник, колишній міністр освіти та науки України;
17. Раїса Богатирьова, колишній міністр охорони здоров`я України;
18. Ігор Калінін, колишній радник Президента України.