Міністр юстиції представив нового голову Державної виконавчої служби

Міністр юстиції України Павло Петренко представив колективу міністерства нового голову Державної виконавчої служби Дмитра Сторожука.

Як повідомили УНІАН у Державній виконавчій службі України, Петренко оцінив роботу Державної виконавчої служби і визначив напрямки подальшої роботи.

«Ми повинні змінити формат роботи, щоб Державна виконавча служба України, його центральний апарат, став взірцем. Головне завдання, яке стоїть сьогодні перед Державною виконавчою службою України, – повне і своєчасне виконання судових рішень», - зазначив він.

Петренко заявив, що найближчим часом, після ознайомлення зі станом справ у службі, відбудеться селекторна нарада з начальниками управлінь Державної виконавчої служби.

«Ми маємо по-новому підійти до виконання своїх обов’язків. Якісні показники будуть стояти на першому місці», - зауважив Сторожук.

За його словами, важливим напрямом у роботі Державної виконавчої служби залишається захист соціальних прав громадян, а саме – отримання ними зарплат на підприємствах-банкрутах та захист інтересів дітей шляхом унеможливлення випадків ухилення від сплати аліментів.

Сторожука призначено головою Державної виконавчої служби згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 5 березня 2014 року.