Невідоме місцезнаходження 690 одиниць вогнепальної зброї, яка була викрадена з райвідділів міліції Львова

У Львові продовжують працювати пункти здачі вогнепальної зброї. Станом на 6 березня громадяни добровільно вже здали близько 2 десятків одиниць зброї та спецзасобів, а також майже 140 боєприпасів різного калібру до різних видів зброї. Проте наразі залишається невідомим місцезнаходження ще 690 одиниць вогнепальної зброї, яка була викрадена з райвідділів міліції Львова.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

На Львівщині міліціонери вкотре закликають громадян добровільно здати вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та спеціальні засоби, у тому числі – неправомірно вилучені з будівель правоохоронних органів та спеціальних служб.

Із 22 лютого 2014 року у приміщенні Львівської обласної ради по вул. Винниченка, 16 організовано пункт прийому добровільно зданої населенням вогнепальної зброї і боєприпасів. Він діє цілодобово. У пункті прийому працюють правоохоронці спільно із представниками Самооборони. Вони уповноважені отримувати здану зброю та боєприпаси. Телефони для довідок: 299-92-21, 068-581-23-66.

Окрім того, зброю можна здати до районних відділів внутрішніх справ за місцем проживання, або до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області за адресою: місто Львів, площа Григоренка, 3.

Станом на 6 березня 2014 року, громадяни добровільно здали 7 пістолетів Макарова, 8 газових пістолетів, 1 спецзасіб для відстрілу гумових куль, 1 пневматичну, 1 саморобну, 2 мисливські гладкоствольні рушниці та 139 боєприпасів різного калібру до різних видів зброї. Окрім того, громадяни здали ряд запасних частин до різних видів зброї – магазини, ударники тощо.

Правоохоронці нагадують, що громадяни, котрі добровільно звернуться до міліції з метою добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.