На Одещині підприємець відкрив стрілянину по міліціонеру через місце на парковці
14:40, 07 березня 2014Кримінал
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У районному центрі Болград Одеської області підприємець відкрив стрілянину на вулиці через місце на парковці.
Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, лейтенант міліції, який перебував у відпустці й був одягнений «у цивільне» паркував машину.
«Конфлікт стався через парковку. Лейтенант і його товариш (цивільний) посварилися з місцевим жителем, який почав стріляти з травматичної зброї. Міліціонер одержав незначне тілесне ушкодження. Його життя поза небезпекою», - сказав Шаблієнко.
За цим фактом почато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України.
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