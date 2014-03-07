На Одещині підприємець відкрив стрілянину по міліціонеру через місце на парковці

У районному центрі Болград Одеської області підприємець відкрив стрілянину на вулиці через місце на парковці.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, лейтенант міліції, який перебував у відпустці й був одягнений «у цивільне» паркував машину.

«Конфлікт стався через парковку. Лейтенант і його товариш (цивільний) посварилися з місцевим жителем, який почав стріляти з травматичної зброї. Міліціонер одержав незначне тілесне ушкодження. Його життя поза небезпекою», - сказав Шаблієнко.

За цим фактом почато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України.