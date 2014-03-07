У Криму озброєні люди захопили українських військовослужбовців

На території Автономної Республіки Крим сталося незаконне захоплення українських військовослужбовців, вчинене групою невстановлених осіб зі зброєю у форменому одязі працівників спецпідрозділу «Беркут» та громадян з прихованими у масках обличчями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ГПУ Петра Візнюка.

За його словами, невідомі застосували фізичну силу та заволоділи зброєю військовослужбовців, військовим майном, а також службовим автомобілем.

Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі досудове розслідування триває.