У центрі Києва затримали мародерів

У Києві співробітники міліції та представники «Самооборони Майдану» затримали на Печерську зловмисників, які розгромили один з офісів та намагались винести з приміщення майно.

Як повідомили УНІАН у Печерському райуправлінні столичної міліції, приблизна сума завданих мародерами збитків становить 60 тис. грн, не враховуючи вартості зламаних меблів та розбитих вікон.

Приблизно о 22.00 до чергової частини Печерського райуправління міліції зателефонував чоловік та повідомив, що кілька невідомих намагаються проникнути до одного з офісних приміщень по вул. Шота Руставелі.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група райуправління та представники «Самооборони Майдану».

Як з’ясувалося, 20 осіб у камуфляжній формі з масками на обличчі підбігли до офісу та почали битами трощити вікна. Увірвавшись до приміщення, розбили і розтрощили меблі, стіни, поскидали на підлогу папери, канцприладдя. «А більш-менш цінні речі забирали з собою. Не погребували навіть відкоркованими пляшками вина. Викрадене виносили з приміщення та складали на сходи», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали на місці вісьмох хуліганів. Всі вони віком від 20 до 25 років, кияни та жителі різних областей України, раніше не судимі. Пояснити свої вчинки відмовилися.

Наразі слідчий відділ Печерського райуправління розслідує кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 («Крадіжка») та ч. 1 ст. 194 («Умисне пошкодження майна») Кримінального кодексу України.