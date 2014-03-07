У Києві судять підприємця за перешкоджання роботі журналістів

Оболонський районний суд Києва почав розглядати матеріали кримінального провадження за обвинуваченням місцевого бізнесмена у нанесенні тілесних ушкоджень журналістам одного з центральних телеканалів та перешкоджанні здійсненню їхньої професійної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у жовтні минулого року неподалік площі Тараса Шевченка співробітники дорожньо-патрульної служби зупинили автомобіль «BMW», яким керував нетверезий водій.

Невдовзі на місце пригоди прибула знімальна група одного з телеканалів з метою проведення відеозйомки. Усі учасники знімальної групи при цьому були одягнені у спеціальні жилети із логотипом телеканалу.

У цей час знайомий водія (35-річний столичний підприємець), який також перебував на місці події, став вимагати від правоохоронців не складати адмінпротокол за фактом порушення правил дорожнього руху.

Побачивши, що журналісти фіксують його дії на відеокамеру, підприємець почав нецензурно їх ображати та намагався вхопити руками мікрофон та камеру. У подальшому чоловік навмисне штовхнув журналіста, а наостанок ще й вдарив оператора ногою у спину, повідомили в прокуратурі.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналістів) та ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень).

Наразі оцінку діям правопорушника має надати суд.