МВС призначило начальником міліції Івано-Франківської області Сміха замість Фелика
10:16, 12 березня 2014Кримінал
1 0
Міністерство внутрішніх справ призначило начальником Управління МВС в Івано-Франківській області полковника міліції Володимира Сміха.
Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю МВС України, іншим наказом в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив з органів внутрішніх справ начальника УМВС в Івано-Франківській області генерал-майора міліції Василя Фелика.
До цього призначення Сміх працював заступником начальника Управління МВС України в Івано-Франківській області – начальником кримінальної міліції.
Як повідомляв УНІАН, МВС призначило на посаду начальника УМВС в Івано-Франківській області полковника Фелика в листопаді 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter