У Дніпропетровську представили новопризначеного в.о. начальника облуправління СБУ Семенова

У Дніпропетровську сьогодні колективу був представлений в.о. начальника облуправління Служби безпеки України Роман Семенов, призначений 10 березня наказом голови СБУ Валентина Наливайченка.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

Довідка УНІАН. Полковник СБУ Семенов працює в органах державної безпеки з 1991 року. З вересня 1991 р. до жовтня 2010 р. проходив службу в управлінні СБУ у Запорізькій області, де пройшов шлях від оперуповноваженого до першого заступника начальника управління. З жовтня 2010 р. до березня 2014 р. працював у Службі зовнішньої розвідки України.