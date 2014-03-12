У Сумах особовому складу представили нового керівника облуправління СБУ Іванюка

У Сумах особовому складу Управління Служби безпеки України в Сумській області представлено полковника Володимира Іванюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

Згідно із повідомленням, представив Іванюка голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Іванюка керівником УСБУ в Сумській області. Іншим указом Турчинов звільнив Андрія Василевського з посади начальника УСБУ в Сумській області.

Довідка УНІАН. Володимир Іванюк народився 22 квітня 1965 року на Хмельниччині.

У 1989 р. закінчив Тернопільській державний педагогічний інститут ім. Я. Галана, а згодом - Національну академію Служби безпеки України.

Службовий шлях розпочав у 1992 році в УСБУ в Тернопільській області. З липня 2010 по листопад 2012 рр. обіймав посаду першого заступника начальника УСБУ в Тернопільській області.

У листопаді 2012 р. призначений на посаду першого заступника начальника УСБУ в Сумській області. З листопада 2013 р. перебував у розпорядженні начальника УСБУ в Сумській області. Одружений, виховує доньку та сина.