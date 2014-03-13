МЗС України підтверджує затримання в Австрії Фірташа

МЗС України підтверджує затримання в Австрії бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«Ми підтверджуємо, що 12 березня у Відні було затримано Дмитра Фірташа. Арешт було здійснено на підставі звернення ФБР США», - сказав Перебийніс.

За його словами, Посольство України в Австрії з`ясовує всі деталі і буде намагатися зустрітися з Фірташем. Зараз Фірташ перебуває у пенітенціарному закладі у Відні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні Фірташа. За інформацією Reuters, 48-річний бізнесмен був затриманий за висунутою органами США підозрою ”в хабарництві та злочинних намірах”.

Федеральне кримінальне агентство Австрії в офіційному прес-релізі ідентифікувало взятого під варту як ”Дмитра Ф”. Стосовно затриманого, повідомляється у релізі, з 2006 року веде розслідування ФБР.