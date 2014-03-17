Національна гвардія і СБУ взяли під охорону газотранспортну систему України

Національна гвардія і Служба безпеки України взяли під охорону газотранспортну систему держави.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на виконання доручення прем`єр-міністра України, Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та повний контроль газотранспортну і газорозподільну системи України.

«Дане рішення прийнято для гарантування безпеки і безперебійної роботи найважливішого інфраструктурного об`єкта країни»,- зазначається в повідомленні.