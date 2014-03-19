У Луганській області скоєно розбійний напад на ювелірний магазин

У Красному Лучі Луганської області 18 березня скоєно розбійний напад на ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, о 14:12 на пульт управління державної служби охорони надійшло повідомлення «Тривога» з ювелірного відділу, розташованого в магазині по вулиці Магістральній у Красному Лучі.

Виїздом на місце події встановлено, що о 14:10 до магазину зайшли четверо невідомих у масках і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, розбили вітрини і незаконно оволоділи ювелірними прикрасами. Сума шкоди встановлюється.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 187 ККУ (розбій). Вживаються заходи з розшуку і затримання осіб, причетних до цього розбійного нападу.