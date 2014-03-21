Масштаби корупції в Укрдержреєстрі не витримують жодної критики – очільник відомства

Масштаби корупції в органах Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) при реєстрації прав на нерухоме майно не витримують жодної критики, особливо у Києві і Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив новопризначений очільник Укрдержреєстру Ігор Алексєєв.

«Той рівень корупції, який зараз є в системі державної реєстрації прав на нерухоме майно, є просто критичним і не витримує жодної критики. Наше завдання, як Укрдержреєстру, разом з правоохоронними органами подолати цю проблему, тому що без цього всі позитивні напрацювання, які ми запроваджуватимемо в систему Укрдержреєстру, будуть неефективними», - сказав Алексєєв.

Він також повідомив, що в цьому напрямку вже зроблено перші кроки – звільнено начальників реєстраційних служб у Києві і Київській області, де, за даними Алексєєва, спостерігається найвищий рівень корупції під час реєстрації прав на нерухомість.

«Вже є перші кроки: звільнено начальника реєстраційної служби міста Києва, звільнено начальника реєстраційної служби в Київській області – це дві гарячі точки, де рівень корупції зашкалює. Тому що кількість об`єктів нерухомого майна у Києві і тих операцій, які здійснюються по земельних ділянках в Київській області, – вони дорівнюють приблизно решті всієї України», - відзначив очільник Укрдержреєстру.

На його думку, масштаби корупції у відомстві підтверджує і той факт, що Укрдержреєстр програє близько третини суперечок з громадянами у судах.

«Простий приклад - це кількість судів, які програє Укрдержреєстр у спорах з громадянами. Якщо я не помиляюся, кожна третя справа є негативною. Це через те, що реєстратори на місцях неправомірно відмовляють в реєстрації», - сказав Алексєєв, відзначивши, що є не одиничні випадки, коли реєстратори вимагали плату за проведення абсолютно законних дій.

Крім того, очільник Укрдержреєстру звернув увагу на те, що на ринку з`явилися «псевдофірми, які пропонують пройти поза чергою або закрити якісь питання щодо дій реєстраторів».

Водночас Алексєєв розповів, що крім необхідності подолати корупцію, відомству необхідно збільшити штат співробітників, а також потрібні нові приміщення.

«Ми наполягаємо на розширенні персоналу, розширенні реєстраторів, тому що з тією кількістю фахівців, які є, ми розуміємо, що не витримуємо той обсяг документів, які необхідно обробити. Ми потребуємо виділення додаткових приміщень. Співробітничатимемо і з київською міською владою для того, щоб знайти додаткові приміщення у центрі міста», - сказав Алексєєв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням №127-р від 5 березня 2014 року призначив очільником Укрдержреєстру Ігоря Алексєєва. Попередній голова Укрдержреєстру Дмитро Ворона очолював відомство з лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладені повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. З 1 січня 2013 року на Укрдержреєстр були покладені функції з реєстрації прав на нерухомість.

У 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що удвічі більше за показник 2012 року. Близько 40% усіх операцій здійснили нотаріуси, яким з 1 липня 2013 року надано право вести реєстрацію нерухомого майна. З липня 2013 року реєстратори юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн реєстраційних дій.