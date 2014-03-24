Соболєв вимагає від правоохоронців звіт про розслідування справи щодо розстрілу людей на Майдані

В.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв вимагає від Генпрокуратури, МВС та СБУ надати парламенту звіт про розслідування справи щодо розстрілу снайперами людей на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, коментуючи пропозиції щодо утворення ТСК з розслідування розстрілу людей на Майдані.

“Нам відомо, що і Генеральна прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ, й СБУ завершили перший етап розслідувань. Тому ми вимагаємо, щоб вони доповіли на цьому сесійному тижні — ті речі, які можуть бути оголошені публічно”, - сказав Соболєв.

При цьому він додав, що багато питань, які стосуються цієї справи, розголошуватися не можуть.

На думку депутата, лише після заслуховування звіту правоохоронців ВР може розглядати питання щодо утворення такої ТСК.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого снайпери обстріляли протестувальників на Майдані.

За даними МОЗ, починаючи з 18 лютого, під час сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулось 1350 постраждалих.

Загалом з початку протестних акцій в Україні загинуло понад 100 осіб.

21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській