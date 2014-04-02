Затримано одного з фігурантів справи про вбивство кореспондента газети ”Вісті”

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали одного з учасників угруповання, причетного до вбивства кореспондента газети «Вісті» В’ячеслава Веремія. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, затриманим виявився 40-річний уродженець Донецької області, який останні 11 років мешкає у Києві, а “на життя чоловік заробляв, керуючи групою спортсменів, які за гроші надавали охоронні послуги”.

Згідно з рішенням Печерського суду стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці здійснюють ряд заходів щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на спецлінію 102 столичної міліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в одному з медичних закладів помер журналіст газети «Вісті». Автомобіль, в якому їхали журналісти, рухався вулицею Велика Житомирська, коли дорогу йому загородила група невідомих агресивно налаштованих молодиків. Вони почали бити машину та пасажирів.

За інформацією газети «Вісті», таксиста і пасажирів таксі витягли з авто і жорстоко побили. Водій отримав серйозну травму ноги. Пасажирам - ІТ-спеціалісту Олексію Лимаренку спотворили обличчя, а Веремій отримав кульове поранення в груди. Журналіст помер у реанімації лікарні швидкої допомоги.