У Криму російський військовий убив українського майора

Українського майора Станіслава Карачевського розстріляно з автомата в Новофедорівці в Криму, написав начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора о 22.50 в результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомата було убито майора Станіслава Карачевського. Вбивство сталося на 5-му поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал Сакської авіабази», - зазначив Селезньов.

Планувалося, що 9 квітня Карачевський мав відбути на материкову Україну.

Українські офіцери, за даними представника Міноборони, були без зброї.

За даними керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, військовослужбовця застрелив російський військовий. «Двома пострілами впритул російським військовослужбовцем молодшим сержантом Зайцевим у своїй кімнаті в офіцерському гуртожитку був застрелений військовослужбовець в/ч 1100 майор К., який готувався до виїзду на материк», - написав Тимчук у Facebook.