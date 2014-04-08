Аваков заявляє про необхідність кадрових змін у міліції Харкова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про майбутні кадрові зміни в підрозділах міліції Харкова за підсумками протистоянь з сепаратистами.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«За підсумками цих двох днів протистоянь в Харкові мною будуть зроблені висновки щодо кадрового складу підрозділів міліції області», - заявив Аваков.

«Багато що з того, що я побачив, більше схоже на саботаж, ніж на службу. Всі, кого це стосується, підуть – від керівників і до рядового складу, що не менш важливо. Міліція в Харкові має змінитися докорінно», - написав міністр.

При цьому він відзначив: «Я довіряю підполковнику Дмитрієву, якого поставив на посаду місяць тому, просто буду щільніше йому допомагати – ситуація непроста».

Також глава МВС зазначив: «Окремо скажу і відзначу спецназівців, які відмінно спрацювали, і значну частину міліціонерів-патріотів, які працювали на країну в ці складні три доби в Харкові».

Як повідомляв УНІАН, 6-7 квітня в Харкові агресивно налаштовані молодики з проросійськими гаслами захопили ОДА, розгромили телекомпанію АНТ, жорстоко побили учасників мітингу за єдність України. За словами очевидців, місцева міліція практично не перешкоджала цим безчинствам.

7 квітня до Донецької, Луганської та Харківської області прибули спецпідрозділи міліції з інших регіонів України, повідомляло МВС. «Ці спецпідрозділи готові вирішувати оперативні завдання, не оглядаючись на місцеві нюанси...», - наголосив Аваков.

В результаті, сьогодні вночі спецпідрозділ ”Ягуар” звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від ”Батьківщини” Микола Княжицький з посиланням на слова Авакова.

”Говорив з Аваковим. У Харкові відбулася антитерористична операція. Затримано 70 порушників. Вони вже в київських і полтавських СІЗО. Діє ”Ягуар” з центральної України. Діє професійно - без пострілів і жертв.”, - написав депутат.