В Одесі невідомі розписали фашисткою символікою меморіал жертвам Голокосту

У Київському районі Одеси невідомі розписали фашисткою символікою меморіал жертвам Голокосту й могили євреїв на кладовищі.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні МВС в Одеській області, 8 квітня зловмисники білою фарбою намалювали свастику й неонацистські символи «вовчий крюк» на пам`ятнику, встановленому на площі Толбухіна.

«Також надійшло повідомлення про те, що чорною фарбою намальована свастика на кількох десятках могильних плит євреїв, похованих на Таїровському кладовищі. Зокрема, йдеться про ділянку, що орендується єврейською громадою. Ділянка обнесена кам`яною огорожею, на якій невідомі також намалювали фашистську символіку й зробили написи: «Правий сектор» і «Слава Україні», - повідомили в управлінні.

В ньому додали, що за фактом почато кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Як повідомили УНІАН в Одеській регіональній асоціації євреїв - колишніх в`язнів гетто й концтаборів, наразі уточнюється, скільки саме могил осквернено на кладовищі.

«На Толбухіна приїжджала міліція. Склали протокол. Також осквернили меморіал пам`яті жертв Голокосту в Прохоровському сквері, але там вже прибрали», - розповіли в асоціації.

Водночас у «Правому секторі» Одеси повідомили УНІАН, що ця організація «не має анінайменшого відношення до цих актів вандалізму».

«Ці дії спрямовано на дискредитацію нашої організації. Вважаємо подібні дії негідними. Ми готові надати будь-яку допомогу в упорядковуванні зіпсованих меморіалів і могил», - заявили в «Правому секторі».

Довідка УНІАН. Меморіальний комплекс пам’яті жертв Голокосту споруджено на площі Толбухіна – місці трагедії, що сталася 23 жовтня 1941 року. В приміщеннях порохових складів, які були в районі сучасної площі, окупанти спалили понад 25 тис. людей: 22 тис. – євреї (в основному, діти, жінки і люди похилого віку) й понад 3 тис. солдатів і моряків, які обороняли місто від фашистів.

Меморіал пам`яті жертв Голокосту також створено в Прохоровському сквері – в 1941 році тут була околиця міста й починалася «дорога смерті» одеських євреїв і циган до таборів знищення. Тут також розбито «Алею Праведників миру» — кожне дерево висаджене на честь одеського жителя, який переховував і рятував євреїв.