У Сумах виявлено партію «чорної бухгалтерії» з усієї України - Міндоходів

У Сумах виявлено вже другу партію документів з усієї України, які є свідченням численних незаконних фінансових операцій.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар головного управління Міндоходів у Сумській області Наталія Шаповал.

За її словами, місце знищення документів виявили і завадили їх спаленню активісти обласної громадської організації «Батьківщина Молода» та голова цієї організації, депутат Сумської міськради Семен Салатенко.

«Наразі співробітники Міндоходів разом із громадськими активістами оглядають десятки ящиків із документами, щоб встановити цінність останніх. По тому буде прийняте рішення про можливе відкриття відповідного кримінального провадження», – зазначила Шаповал.

При цьому вона пообіцяла провести в понеділок, 14 квітня, спеціальну прес-конференцію з цього приводу за участю керівництва облуправління Міндоходів.

У свою чергу Салатенко повідомив УНІАН, що інформація про знищення документів «чорної бухгалтерії» з таких міст, як Луцьк, Луганськ, Ужгород, Запоріжжя та інших надійшла до активістів у середу, 9 квітня.

«Ми виїхали на місце та викликали правоохоронців. Застали білу ГАЗель та трьох осіб, які намагалися знищити вогнем документи. Спочатку вони стали запевняти, що документи належать приватній фірмі, а потім просто втекли. Ми доставили те, що ще не встиг знищити вогонь, до місцевих податківців. Розслідуванням справи займуться відповідні структури», – сказав Салатенко.

За його інформацією, перед виявленням факту спалення документів на ГАЗелі вже двічі підвозили в це ж місце ящики з документами.

Як повідомляв УНІАН, уночі 8 березня поруч із містом Суми в селі Червоне на території садового товариства «Червоносільський» громадські активісти виявили велику кількість документів, що підтверджують в тому числі масштабні розкрадання бюджетних коштів на території Донецької, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Сумської та інших областей України. У десятках ящиків із написами «Готівка», «Відкати» містяться тисячі екземплярів «чорної бухгалтерії», а також різні акти купівлі/продажу, розписок та багато інших документів. За попередніми даними, це документи, що були звезені з усієї України для знищення слідів злочинів, у тому числі із розкрадання та «відмивання» бюджетних коштів. Відповідні дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Співробітниками головного управління Міндоходів у Сумській області порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. У той же час сумські активісти, які виявили документи, припускають, що вони були вивезені з Межигір`я на зберігання або для знищення.