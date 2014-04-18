СБУ оголосила в розшук старшого сина Януковича

Служба безпеки України оголосила в розшук Олександра Януковича, старшого сина екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

У пошуковій картці йдеться, що Олександр Янукович підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу (службова підробка, підробка документів, а також складання й видача неправдивих документів, що спричинила тяжкі наслідки).

Зазначається, що суд видав постанову про дозвіл на затримання з метою приводу.

Відповідно до інформації, старший син Януковича зник з поля зору українських правоохоронців 23 лютого 2014 року.

Раніше в розшук було оголошено екс-президента України Януковича за підозрою у масових вбивствах.