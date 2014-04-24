У Краматорську обстріляли вертоліт Мі-8, який належить МВС

Обстріляний у Краматорську вертоліт Мі-8 належить МВС України.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Так, дійсно, це наш вертоліт. Він був осбстріляний у Краматорську під час обльоту. Внаслідок інциденту машина отримала незначні пошкодження лопастей, після чого благополучно здійснила посадку. Екіпаж не постраждав», - сказав Яровий.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня близько 20.00 у Краматорську невідомі з автоматичної зброї калібру 5,45 мм обстріляли вертоліт. Про це керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.