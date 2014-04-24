У Херсоні співробітниця банку привласнила 1 млн. доларів вкладників

У Херсоні міліція розшукує співробітницю банку, яка привласнила більш як 1 мільйон доларів вкладників.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі по зв`язках з громадськістю УМВС у Херсонській області, на рахунку зловмисниці більш як 20 ошуканих приватних підприємців і моряків.

Починаючи з 2011 року жінка пропонувала жертвам покласти гроші на депозит під 23% річних. Вона також обіцяла знайомим, що через декілька років їх доходи стануть утричі більші. Вкладникам вона видавала підроблені договори, а сама переводила їх гроші на власний рахунок.

Як повідомив перший заступник начальника УМВС Євген Тимофєєв, 32-річна жителька Херсона вибирала жертви з числа багатих знайомих. За словами постраждалих, у них не було підстав не довіряти жінці, яку вони знали багато років, і яка працювала в солідному банку. Люди віддавали заощадження, зароблені упродовж декількох років. Обман відкрився на початку квітня цього року, коли клієнти захотіли одержати свої гроші з відсотками. Люди прийшли в банк з документами, і з`ясувалося, що вони підроблені, а їх знайома в банку більше не працює.

Слідчі Дніпровського райвідділу міліції Херсона з`ясували, що екс-співробітниця банку наприкінці березня зняла зі свого рахунку більш як 1 млн. доларів і разом з чоловіком виїхала на постійне місце проживання в одну з країн ближнього зарубіжжя.

Ошукані вкладники написали заяви в міліцію. Відкрито кримінальні провадження за ст.190 Кримінального кодексу України ”Шахрайство”. Невдовзі шахрайку буде оголошено в міжнародний розшук.