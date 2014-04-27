У Миколаєві затримано автомобіль, в якому викраденого в Одесі чоловіка везли до Криму

На в`їзді до Миколаєва співробітники правоохоронних органів зупинили для перевірки автомобіль з номерними знаками Криму, один з пасажирів якого заявив, що його силою намагаються вивезти з Одеси до Криму.

Як повідомили УНІАН у Групі зв`язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, в салоні автомобіля перебувало четверо чоловіків віком від 23 до 33 років, серед яких один - громадянин Росії, інші – громадяни України.

”Під час перевірки автомобіля один з пасажирів почав кричати про те, що його викрали, проти волі везуть в інше місто, і попросив допомоги у миколаївських правоохоронців. Він розповів, як троє невідомих забрали його з реабілітаційного центру в Одесі, силоміць посадили в машину і намагаються вивезти до Криму”, - сказано в повідомленні.

Чоловіки, які перебували в автомобілі, представилися волонтерами центру здорової молоді в Сімферополі. Вони пояснили, що чоловік знаходився на лікуванні від наркозалежності в одній з клінік Одеси. На прохання його матері вони забрали його, щоб помістити до іншої лікувальної установи вже в Сімферополі. ”На підтвердження своїх слів волонтери представили розписку, написану нібито власноручно матір`ю молодого чоловіка, а також виписку з клініки, де вказано про його захворювання”, - зазначили в міліції.

Для з`ясування всіх обставин учасників події було доставлено в райвідділ міліції. Проводиться перевірка, почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу