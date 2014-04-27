У Львові відбудеться представлення нового очільника обласної міліції Дмитра Загарії

28 квітня, о 9.00, в приміщенні актового залу ГУ МВС України у Львівській області відбудеться офіційне представлення особовому складу начальника Головного управління МВС України у Львівській області полковника міліції Загарії Дмитра Дмитровича.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, у Львові активісти громадських організацій закликають голову Львівської ОДА Ірину Сех «активізувати призначення начальників обласного МВС, ДАІ та керівника Народної гвардії».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Громадського формування «Рабів до раю не пускають».

«Закликаємо голову Львівської ОДА Ірину Сех активніше діяти, зокрема, у призначенні керівників силових структур області. Не маємо претензій до керівництва області та причин висловлювати їм протест. Проте, хочемо побачити активні дії щодо призначення місцевого керівника Народної гвардії, начальників обласної ДАІ та МВС», - заявив голова даного громадського формування Іван Спринський.

Він повідомив, що у понеділок, 28 квітня, під Львівською облдержадміністрацією відбудеться пікет під час якого представники Автономного опору, «Варти-1», «Дорожнього контролю», Громадського формування «Рабів до раю не впускають», та інших громадських організацій і формувань Львівщини висловлять протест щодо «гальмування процесу призначення головного міліціонера області».

Як зазначається на сторінці Громадської кампанії львів`ян у Фейсбуці «Проти Сех», «громадські активісти мають намір пікетувати у понеділок Львівську ОДА з вимогою до Ірини Сех припинити впливати на кадрові призначення у правоохоронних органах Львова та області. Активісти підозрюють губернатора Львівщини у тому, що вона протидіє призначенню «незручних» для неї кандидатів».

Активіст «Дорожнього контролю» Сергій Круглов заявив, що представники об’єднань «Дорожній контроль», «Варта-1» та «Автомайдан» вважають, що саме Сех гальмує призначення на посади голів обласного управління міліції та міського ДАІ.

За його словами, активісти вважають, що вона, ”як очільник Львівщини, не докладає достатньо зусиль або навмисно гальмує ці процеси”.

”Виходить так, що напередодні травневих свят, коли є загроза, що відбуватимуться якісь диверсії у місті, просто нема кому до цього готуватись, нема навіть начальника обласного управління міліції. Хоча уже булла інформація, що в МВС затвердили кандидатуру Дмитра Загарії на посаду голови ГУ МВС у Львівській області», - підкреслив Круглов.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант Олександр Рудяк 22 лютого подав рапорт на звільнення з внутрішніх органів. 26 лютого його рапорт на звільнення було підписано керівником Міністерства внутрішніх справ.