Міліція кваліфікувала напад на Кернеса як закінчений замах на вбивство

У Харкові правоохоронні органи кваліфікували напад на харківського міського голову Геннадія Кернеса як закінчений замах на вбивство.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

На цей час відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вбивство.

Розслідуванням справи займається слідче управління Головного управління МВС України в Харківській області, процесуально керує ходом розслідування — прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, близько 12.00 Харківський міський голова Кернес був поранений невідомим. За інформацією прес-служби міської ради, наразі Кернес перебуває у лікарні швидкої та невідкладної допомоги, його оперують, лікарі борються за його життя.

За даними джерел ТСН, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.

За словами джерела, з великою часткою ймовірності, замах пов`язаний з бажанням дестабілізувати обстановку в Харкові, оскільки останнім часом Кернес намагався не допустити в місті сепаратистського сценарію, реалізованого у Донецьку та інших східних містах.