У Донецьку під час штурму прокуратури сепаратисти поранили бійця Нацгвардії

У Донецьку під час штурму обласної прокуратури сепаратисти поранили бійця Національної гвардії.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, будівлю прокуратури обороняють беззбройні правоохоронці зі щитами.

Сепаратисти, прикриваючись мирним населенням, використовували проти бійців Нацгвардії вогнепальну зброю.

Серед правоохоронців один поранений - його доставили в міську лікарню.

У бік правоохоронець продовжують летіти каміння і димові гранати, постійно лунають вибухи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецьку сепаратисти під прапорами РФ і самопроголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР»), святкуючи 1 травня, ходили колонною містом і зривали прапори України.

Потім вони пішли до міськуправління міліції і стали пояснювати правоохоронцям, що прибули підтримати міліцію, «яка з народом». До учасників акції вийшов начальник міськуправління міліції Максим Кириндясов, який запевнив сепаратистів, що міліція захищає всіх громадян у країні. Декілька активістів зайшли разом з начальником міліції до будівлі міськуправління для ведення переговорів.

Після того як сепаратисти вийшли з будівлі міськУВС, домовившись про те, що спільно з міліцією чергуватимуть на блок-постах на в`їздах в Донецьк, щоб не пропустити активістів «Правого сектора», вони попрямували до будівлі прокуратури. На думку сепаратистів, у Донецьку саме прокуратура підтримує «київську хунту».

Сепаратисти понад годину штурмували обласну прокуратуру, кидаючи у бік правоохоронців каміння і димові гранати, й таки прорвалися на її територію.