Під Слов`янськом у ході АТО загинув заступник командира спецпідрозділу «Альфа» із Сум

Під Слов`янськом Донецької області в ході антитерористичної операції 5 травня загинув співробітник СБУ, заступник командира спецпідрозділу «Альфа» із Сум Олександр Аніщенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив екс-мер Сум Геннадій Мінаєв.

«Під Слов`янськом загинув Сашко Аніщенко, заступник командира Сумської «Альфи» СБУ. Мій хороший знайомий. З усієї «Альфи» знав його і Сергія Красняка. Вони мене охороняли в квітні 2006 року, коли комусь дуже не сподобалося, що я став мером міста Суми. Саня повинен був стати командиром сумської «Альфи»... На нього вже було подання на призначення...», - написав Мінаєв.

Як встановлено, витягуючи з-під обстрілу пораненого товариша, Аніщенко загинув від вибуху гранати.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Слов`янську Донецької області в ході антитерористичної операції, за даними департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації, одна людина загинула, 15 – отримали вогнепальні поранення.

За даними МВС, під час проведення АТО цього дня в Слов`янську 4 представників МВС було вбито і близько 30 – отримали поранення.