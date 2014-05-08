Суд знизив екс-ректору Мельнику розмір застави з 30 млн до 600 тис. грн

Апеляційний суд Києва знизив розмір застави для колишнього ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника з 30 млн грн до майже 600 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передає ЛігаБізнесІнформ.

”Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ скасувала ухвалу судді Печерського райсуду Києва від 22 квітня 2014 року в частині визначення підозрюваному П. В. Мельнику розміру застави”, - йдеться в повідомленні.

Мельнику знизили заставу з 25 тисяч до 500 мінімальних заробітних плат.

Суд виніс ухвалу, якою апеляційну скаргу адвоката Мельника задовольнив частково.

Але в суді не повідомили, чи вніс екс-ректор цю заставу й чи випущений він з-під варти.

Як повідомлялося, 2 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обрання Мельнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою або домашнього арешту, якщо підозрюваний внесе заставу.

Апеляційний суд Києва на засіданні 15 квітня залишив під вартою екс-ректора Мельника й залишив заставу в розмірі близько 30 млн грн.

Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн. за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження його перебування. 9 серпня стало відомо, що Мельник втік із-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня Мельника було оголошено в міжнародний розшук, а 1 квітня 2014 його було затримано після прибуття до Києва з Лондона.