У Одесі здійснено підпал трьох автомобілів і туристичного автобуса

У Одесі у понеділок, 12 травня, здійснено підпал трьох автомобілів і туристичного автобуса.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління ДСНС в Одеській області, о 4.04 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Приморському районі, по вул. Ямчитського, 7 загорілися три поряд розташовані легкові автомобілі: «Міцубісі-Галант», «Форд ескорт» і «Фольксваген Вента». Загоряння ліквідоване на загальній площі 12 кв.м. Особи власників машин встановлюються.

Представник додав, що також о 3.46 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Балтська дорога,1 загрівся пасажирський автобус Setra, що належить туристичній фірмі. Ліквідовано пожежу на площі 30 кв.м.

За попередніми даними, в усіх зазначених випадках причиною пожежі є підпал.