Бізнесмен Рінат Ахметов закликає жителів Донбасу виходити на попереджувальні страйки проти людей зі зброєю.

Про це він сказав в своїй заяві у зв`язку з ситуацією на Донбасі, розміщеній на сайті компанії СКМ увечері 19 травня.

Він відзначає, що 19 травня маріупольці хотіли провести марш миру. ”І, як мені сказали, на акцію збиралися вийти понад п`ятдесят тисяч людей. І це – тільки в одному Маріуполі!”, - сказав він.

Ахметов підкреслює, що в Донбасі сьогодні готові вийти мільйони людей.

”Чому? Тому що люди втомилися жити у страху. Втомилися жити у терорі. Втомилися виходити на вулиці і потрапляти під кулі. По Донбасу ходять з автоматами, з гранатометами, - підкреслює бізнесмен.

За його словами, у містах бандитизм і мародерство. ”Це хіба мирне життя? Це хіба сильна економіка? Це хіба гідна робота і гідна зарплата? Ні! І саме тому люди хотіли вийти на марш миру”, - відзначає Ахметов.

Він розповідає, що вранці 19 травня йому сказали, що в Маріуполі з`явилися кулемети, що мирних людей, мирну акцію хочуть розстріляти. ”І я негайно зв`язався з директорами наших підприємств і закликав їх припинити участь у марші миру. Тому що людське життя — це головна цінність. І я ніколи не дозволю, щоб пролилася кров. Я закликав припинити акцію. Припинити, але не зупинити! Тому що якщо ми зупинимо, Донбас і далі буде у крові!”, - підкреслив Ахметов.

”Я хочу сказати всім – ми не зупинимося. Нас не залякати! Нас не залякати нікому! У тому числі і тим, хто називає себе якоюсь Донецькою народною республікою”, - підкреслює він.

”Скажіть мені, будь ласка, хто в Донбасі знає хоч одного представника цієї ДНР? Що вони зробили для нашого краю, які робочі місця створили? Ходити з автоматами по містах Донбасу - це що – обстоювання прав дончан перед центральною владою? Мародерствувати в містах і захоплювати мирних жителів - це що, боротьба за щастя нашого краю? Ні! Це боротьба проти жителів нашого краю! Це - боротьба проти Донбасу! Це - геноцид Донбасу!”, - заявив Ахметов.

Він запевнив, що не дозволить знищити Донбас. ”Я тут народився, і я тут живу. І тому я закликаю всіх об`єднатися у нашій боротьбі. За Донбас без зброї! За Донбас без масок! За Донбас з мирним небом над головою!”, - підкреслив бізнесмен.

”Сьогодні представники так званої ДНР захопили залізницю. Вони не просто зупинили залізницю, вони зупинили серце Донбасу! Тому що промисловість Донбасу без залізниці помре. А отже, помре Донбас - наш трудовий край”, - відзначає він.

Ахметов закликає всі трудові колективи вийти 20 травня на попереджувальний протест за місцем роботи.

”І цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який прозвучить на всіх підприємствах Донбасу. На підтримку миру! Проти кровопролиття! І поки мир не встановиться, щодня о 12-й годині по всьому Донбасу лунатиме такий гудок. Я також закликаю усіх автомобілістів, усіх патріотів нашого краю приєднатися до цієї акції”, - заявив Ахметов.