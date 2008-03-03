Еколог: Розливи нафти у Чорному та Азовському морях рано чи пізно неминучі

Уряд ігнорує пакет пропозицій, підготовлених Партією зелених та вченими, щодо ліквідації наслідків "Керченської трагедії".

"Нині уряд успішно ігнорує пакет пропозицій, підготовлених Партією зелених, мною та іншими вченими. Пропозиції об’єднано в одну технологію. Ідеться про пористу речовину, яку можна швидко розпорошити на великій площі води", - заявив "Дзеркалу тижня" доктор технічних наук, професор Володимир ЗАХМАТОВ.

За його словами, вже місяць "неможливо домогтися від Міністерства оборони дозволу на проведення дуже важливих випробувань". "Наше звернення обговорюють на якихось напівзакритих засіданнях, як якусь державну таємницю, навіть не запросивши авторів пропозиції! Попередній міністр підтримав наше звернення, а коли він пішов з посади, нам відмовили, - говорить професор. - У нас чомусь зміна уряду — це колапс усіх міністерств, а залишення міністром посади — повне припинення проектів".

В.ЗАХМАТОВ заявив, що Чорному морю загрожує небезпека. "Пласт його «живої» води становить усього дві сотні метрів, нижче — мертва вода. По Чорному морю тепер проходять нафтопроводи, постійний потік танкерів, від Батумі — до Румунії, Болгарії, України, Новоросійська... В Азовському морі теж постійний рух суден із нафтопродуктами. Розливи нафти рано чи пізно неминучі", - заявив професор.

За його словами, нині технологією українських вчених зацікавилися Ізраїль, Росія, Індонезія, Корея, деякі інші країни. "Якщо Україна не хоче цієї розробки, виходить, вона через рік купить її за кордоном, як бувало вже неодноразово", - заявив В.ЗАХМАТОВ.

Нагадаємо, 11 листопада минулого року через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів пострадало декілька суховантажів і танкеров. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки.