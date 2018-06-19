«Сафо»: трикутник на Лесбосі

Більш як на шістдесят днів Балаклава та околиці Ялти перетворилися на грецький острів Лесбос. Тут знімали стрічку «Сафо». Кіно про кохання... Про кохання без меж…

На створення фільму «Сафо» британця Роберта Кромбі надихнуло те небагато, що дійшло до наших днів від творів старогрецької поетеси Сафо з острова Лесбос (численні уривкі, тільки дві цілі поезії: гімн до Афродіти, і друга поезія, що змальовує в усій реальності силу любовного почуття).

Сократ вважав Сафо своєю «наставницею» в питаннях кохання, Платон називав «десятою музою»…Сьогодні Сафо вважається основоположником ліричної поезії, прапором прихильниць одностатевої любові в боротьбі за свої права. Учені до цих пір сперечаються, чи була поетеса лесбіянкою, або це лише міф, що виник через її вірші…

Для Кромбі «Сафо» - дебют у великому кіно. Події фільму розгортаються в 1926 році. До острова Лесбос причалює парусна яхта "Афродіта". На берег сходять молодята: Сафо – донька міліонера і Філ – бідний художник.

На острові Сафо знайомиться з Хеленою – донькою російського археолога. Хелена знайомить Сафо не тільки з віршами поетеси Сафо, але й показує, що таке кохання між жінками…

Любовный трикутник між парою Сафо і Філом і Хеленой повторює історію поеми Сафо про суперечливий сексуальний потяг. В кінці фільму минуле і сьогодення зливаються в одне ціле, штовхаючи головну героїню на вчинок, який повторює легенду стародавньої поетеси. Який саме, режисер Роберта Кромбі попросив журналістів не розповідати - хай глядачі самі дізнаються.

Сафо грає молода акторка - американка Авалон Беррі, Філа - актор Тод Солей, роль Хелени - росіянка Людмила Ширяєва (раніше вона знімалася в серіалі «Менти»). Отця Хелени грає український актор Богдан Ступка.

Відверта провокаційна мелодрама – значиться в афіші «Сафо». У прокатному посвідченні стрічки її жанр візначено як «грецька трагікомедія».

- Ми показали кохання, як воно є. Це історія про кохання, яка не вітається суспільством, про кохання, де є любов і де є пристрасть, - відзначив на допрем`єрному показі в Севастополі продюсер стрічки «Сафо» Артур Новіков.

Фільм багатий на постільні сцени. Деякі інтимні сцені далися важко. Продюсер згадує, що зйомки навіть доводілося зупіняті через Авалон Беррі – дівчина відмовилась зніматися топлес.

Людмила Ширяєва говорить: повну версію фільму навряд чи покаже бабусі. При цьому вона додає: "кожен побачить - в міру свого виховання".

- Лесбійські сцени? Для мене це такий експеримент був і пригода... Зпочатку я трохи побоювалася, раптом (відкрию в собі якісь лесбійські схильності – ред.)? Все ж таки не до кінця себе знаю. Уявляєш: багато на що здатний, але до кінця не представляєш - на що саме, - додає російська акторка.

«Сафо» - це перший власний художній фільм, знятий студією «Ялта-Фільм». Продюсер і режисер картини є співвласниками кіностудії. Українська картина вперше претендує на серйозній комерційний успіх у прокаті. 5 березня усі охочі зможуть побачити, що ж зняла інтернаціональна команда у Криму.

Фото кіностудії «Ялта-Фільм»