Ціни на бензин поповзли вгору

На сьогоднішній день у декількох регіонах України ціна бензину досягла позначки 6 грн. за літр, зокрема в Дніпропетровську й Сумах.

Ціна на бензин марки А-95 перевищила позначку 6 грн. за літр і в Криму. Ряд великих паливних компаній півострова на цьому тижні встановили на своїх автозаправках ціну на літр бензину А-95 у розмірі 6 грн. і вище.

А кримські нафтотрейдери зазначають, що 6 грн. за літр А-95 - не межа! За прогнозами, до кінця березня ціна літра бензину становитиме 6,30 грн. За песимістичними прогнозами – досягне 7 грн.

Збільшення вартості бензину на АЗС кримські нафтотрейдери пояснюють підвищенням оптових закупівельних цін на нафтопродукти.

- Лисичанський нафтопереробний завод і Кременчуцький нафтопереробний завод відпускають нам бензин за ціною 5,65-5,70 грн. Це без урахування подачі вагонів, без зберігання, без урахування поставок автотранспортом на заправки, - зазначив віце-президент корпорації «ТЕС» Сергій Бейм. За його словами, ціна 6 грн. – «це напівзахід».

- Максимум - тиждень ми витримаємо на якихось середніх запасах, - додав він.

- Якщо заводи не знизять ціну, а вони, швидше за все, не знизять, тому що вони все-таки орієнтуються на світові ціни на нафту, то й ми вимушені будемо на рівні 6,20-6,30 поставити ціни, - заявив Бейм.

Ряд операторів поінформували територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Криму про підвищення цін, пояснивши це тим, що «закупівельна ціна в постачальників зросла, збільшилися транспортні витрати, нестабільна ситуація на світовому ринку».

- Барель росте, постачальники, в свою чергу, піднімають ціни й, відповідно, вимушені піднімати ціни й наші оператори, - повідомила нам головний фахівець 1-го відділу досліджень і розслідувань територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Криму Ірина Єфімова.

На запитання, чи обгрунтоване підняття цін на бензин у Криму, головний фахівець відповіла: «Можна сказати, що так». При цьому вона підкреслила, що територіальне відділення АМКУ в Криму продовжує стежити за ситуацією, зараз проводиться перевірка ряду паливних фірм.

- Наприклад, у нас відкрита перевірка по «Атану». Ми дивимося зокрема ці ціни, як вони формуються, - заявила Єфімова.

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що в ситуації із зростанням цін на бензин у державі повинні розібратися Антимонопольний комітет і Генеральна прокуратура. Днями прем`єр підкреслювала, що в Україні приватизовані всі нафтопереробні заводи, АЗС також знаходяться в приватних руках...

- Тільки протягом січня-березня цього року органи Комітету завершили 7 справ про порушення конкуренції на цих ринках, притягнувши до відповідальності 12 підприємств у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській та Луганській областях. Наразі проводяться розслідування ще 18 справ, в яких фігурують 40 суб’єктів, які працюють в Києві, Криму, Волинському, Донецькому, Житомирському, Кіровоградському, Рівненському, Сумському, Херсонському, Хмельницькому регионах, - йдеться у коментарі голови АМКУ Олексія Костусєва.

За його даними, загальна кількість рекомендацій Комітету утриматися від встановлення необґрунтованих цін охопила понад 60 операторів ринку.

Про всі ці та інші заходи Комітету на ринках нафтопродуктів ми постійно інформуємо Кабінет Міністрів в своїх офіційних листах. Чи їх не бачать чи не хочуть бачити, зрозуміло, - питання риторичне, - додав він.

Довідка. На сьогодні два (Херсонський і Одеський) із шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції. Одеський НПЗ має намір у квітні відновити переробку сировини.

Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. На рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, із них по 5 млн. тонн бензину й дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та ін.