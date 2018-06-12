Рада Криму в облозі (фоторепортаж)
Учасники «галявин протесту» вимагали виділити їм землю під будівництво житла...Біля парламенту - бійці спецпідрозділу «Беркут»...На даху - декілька снайперів...
Учасники так званих «галявин протесту» вимагали виділити їм земельні ділянки під будівництво житла. Пікет кілька днів поспіль (19-21 березня) проходив біля Верховної Ради Криму.
До будівлі парламенту стягнуті бійці спецпідрозділу «Беркут» і Внутрішніх військ. Чергували близько десяти машин «Беркута» і ВВ. Правоохоронці змінювали один одного. Всього на місці перебували близько півтисячі бійців. На даху парламенту АРК чергували декілька снайперів...
Дані акції не узгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу. Пікетники вимагали зустрічі з головою парламенту автономії Анатолієм Гриценком. Але він заявив, що питання репатріантів вирішуватиме з Меджлісом, а не з учасниками акція протесту.
«Поверніть наші будинки та землю»
Фото Олексія Сувірова / УНІАН