Рада Криму в облозі (фоторепортаж)

Учасники так званих «галявин протесту» вимагали виділити їм земельні ділянки під будівництво житла. Пікет кілька днів поспіль (19-21 березня) проходив біля Верховної Ради Криму.

До будівлі парламенту стягнуті бійці спецпідрозділу «Беркут» і Внутрішніх військ. Чергували близько десяти машин «Беркута» і ВВ. Правоохоронці змінювали один одного. Всього на місці перебували близько півтисячі бійців. На даху парламенту АРК чергували декілька снайперів...

Дані акції не узгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу. Пікетники вимагали зустрічі з головою парламенту автономії Анатолієм Гриценком. Але він заявив, що питання репатріантів вирішуватиме з Меджлісом, а не з учасниками акція протесту.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН