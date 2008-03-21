Ющенко: Крим практично повністю окупований російськими ЗМІ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО гостро розкритикував роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні радіочастотний ресурс України дуже часто розподіляється не на користь вітчизняних телерадіокомпаній.

В.ЮЩЕНКО зачитав статистичні дані, відповідно до яких внаслідок розподілу Нацрадою частот перевагу мають недержавні мовники, у яких потужніший фінансовий потенціал.

«Через невиважені рішення Нацради фактично відданий сусіднім країнам прикордонний частотний ресурс, - сказав Президент. - Тому мешканці прикордонних територій практично не мають вибору».

За словами В.ЮЩЕНКА, зокрема, на Закарпатті працюють 83 телерадіостанції Угорщини, Словаччини, Польщі; 6 потужних передавачів Буковини та Одещини приймають сигнали з Румунії та Молдови; 20 польських і 5 білоруських ЗМІ ведуть мовлення на Волинь і Львівщину; «практично повністю окупований Крим та Східні області України російськими ЗМІ, що забезпечило їм повне домінування на українських територіях, і вони виключили роботу українських станцій у цьому діапазоні», - сказав Президент.

Він підкреслив, що це є надзвичайно великим викликом для України. За словами глави держави, сьогоднішнє засідання РНБО має ухвалити рішення, яке б дозволило виправити цю ситуацію. В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні Україна має для цього можливість завдяки зміні уряду та коаліції.

«У нас немає дефіциту коштів, немає дефіциту бажання зробити український ефірний простір українським», - сказав В.ЮЩЕНКО.