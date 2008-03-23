Список врятованих моряків і тих, що залишаються на затопленому судні

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» створило штаб з надання допомоги сім`ям зниклих без вісти моряків з судна «Нафтогаз-67», яке затонуло 22 березня в Південно-Китайському морі біля берегів Гонконгу.

Як передає кореспондент УНІАН, працюють телефони, за якими родичі можуть одержати інформацію про долю моряків. Телефони в кримському смт Чорноморський: (8-06558) 923041, (8-06558) 97002, або мобільний телефон – 80503240700.

Як повідомив сьогодні на брифінгу в Сімферополі голова правління ДАО «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК, на судні перебували 25 осіб – 24 українці і один представник Китаю.

7 членів екіпажу – один громадянин Китаю і 6 українців (капітан судна Юрій КУЛЕМЕСІН, третій помічник капітана Ігор ВАЛЬЧУК, начальник радіостанції В’ячеслав МАКАРЕВІЧ, 3-й механік Євген ЄПАНЧИН, моторист 1-го класу Олександр ЛУНІЧЕВ, буфетник Інна ЯНКОВА) – на час зіткнення перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. Вони врятовані.

18 українських моряків наразі вважаються зниклими без вісти: старший помічник капітана Андрій ГУБІН (1965 р.н.), 2-ої помічник капітана Дмитро МАКАРОВ (1981 р.н.), боцман Микола ІВАНІЧЕНКО (1957 р.н.), старший механік Віталій ВЕЛІКІЙ (1972 р.н.), 2-ої механік Володимир ІВЧЕНКО (1975 р.н.), 4-ий механік Дмитро АНІСІМОВ (1987 р.н.), електромеханік Ігор ДИРДА (1969 р.н.), старший електрик Микола КІНДЮК (1954 р.н.), старший моторист Андрій БАРАНОВІЧ (1962 р.н.), мотористи 1-го класу Максим ТАРАН (1982 р.н.), Олександр ПИСКУНОВ (1975 р.н.), Віталій БОНДАР (1975 р.н.), Едем АМЕТОВ (1964 р.н.), матроси 1-го класу Максим НЕЖИНСЬКИЙ (1983 р.н.), Дмитро НАЗАРЕЦЬ (1979 р.н.), Дмитро АКУЛЕНКО (1983 р.н.), Олександр КАРДАШ (1976 р.н.) і кухар Ольга МАРСОВА (1957 р.н.). «Проводяться аварійно-рятувальні роботи, задіяно рятувальні служби і вертоліт», - повідомив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він також зазначив, що родичам потерпілих моряків буде надано допомогу. ”Допомогу буде надано і матеріальну, і людську, всю ту, яка передбачатиметься нашим законодавством і крім законодавства. Я гадаю, що наша компанія в змозі взяти на себе відповідальність і надати допомогу не тільки дружинам, але й дітям, які, не дай Бог, залишилися без годувальників”, - сказав голова правління ДАО ”Чорноморнафтогаз”.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався в суботу ввечері на північ від острова Лантау, за 4 км від міжнародного аеропорту Чек Лап Кок. В умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося із зареєстрованим в Україні судном, яке пішло на дно.