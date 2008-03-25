Туреччина готує серйозні рекламні акції для залучення українських туристів

Туреччина чекає на збільшення потоку українських туристів цього року на 26%, порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив аташе з питань культури та інформації Посольства Турецької Республіки в Україні Ахмет ЧАНГА.

За його словами, останні два роки зростання потоку туристів з України до Туреччини становило не менше 26%. Цього року прогнозується, що кількість туристів з України досягне 750 тисяч проти 593 тисяч минулого року.

При цьому А.ЧАНГА зазначив, що в січні-лютому ц.р. зростання кількості туристів з України становило 13% - 22,8 тис. чол.

За його словами, Туреччина займеться просуванням нових видів місць відпочинку для українців, оскільки найбільшою популярністю поки що користується Анталія, яку минулого року відвідали 323 тис. українців. Зокрема, приділятиметься увага Стамбулу як центру ділового туризму. Крім того, робитиметься акцент на таких регіонах, як Кападокія, Фетхіє, Мармаріс. Для цього посольство запланувало серйозні рекламні та PR-акції.