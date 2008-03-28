АМКУ надав дозвіл ”Чорноморнафтогазу” та CBM Oil plc на вивчення шельфа

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, Україна) та компанії «CBM Oil plc» (Лондон, Англія) на узгоджені дії у вигляді здійснення спільної діяльності суб’єктами господарювання, без створення юридичної особи, на підставі договору про спільну діяльність щодо геологічного вивчення крейдяних викладів Голіцинського газоконденсатного родовища на шельфі Чорного моря.

Про це йдеться у інформації АМКУ.

Зокрема, надано дозвіл на дослідно-промислової розробки, а також розробки покладів вуглеводів, які можуть бути відкриті в цих відкладах.