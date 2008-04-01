У Севастополі рівень обізнаності людей про Голодомор нижчий, ніж по Україні

У Севастополі відкрилась виставка „Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу”.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ під час відкриття виставки висловив жаль, що “у Севастопольському регіоні рівень обізнаності людей про трагедію Голодомору, напевно, ще нижчий, ніж у середньому по Україні”.

Тому, додав він, „метою виставки є донести максимально широку інформацію про Голодомор до севастопольської громадськості”.

За словами Д.БАЗІВА, виставка триватиме протягом місяця, і влада міста сподівається, що „виставка матиме широкий суспільний резонанс, викличе серйозну зацікавленість з боку севастопольців до цієї трагічної сторінки в історії українського народу”.

Як повідомила журналістам заступник начальника управління культури і туризму Севастопольської міськдержадміністрації Людмила БОГАТИРЬОВА, матеріали виставки підготовлені Інститутом національної пам’яті України на основі документів, наданих СБУ, та архівних документів.

Л.БОГАТИРЬОВА додала, що у Севастополь виставка була привезена у вигляді альбому та на електронному носії. „Уже тут у найкоротший час нами було підготовлено видання повнокольорових плакатів у кількості 63 екземплярів”, - сказала вона.

Вона висловила сподівання, що „вдасться виготовити копії цього електронного матеріалу, щоб у школах, інститутах, у військових частинах, по можливості, на підприємствах люди за допомогою мультимедійного обладнання змогли побачити цей матеріал”.