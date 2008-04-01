Комісія з розслідування причин аварії ”Нафтогазу-67” повертається в Україну

Представники Урядової комісії з розслідування причин аварії судна ”Нафтогаз-67” в Південно-Китайському морі на чолі з першим заступником міністра транспорту та зв`язку Василем ШЕВЧЕНКОМ повертаються в Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 1 квітня, група українських експертів, за винятком заступника голови правління „Чорноморнафтогазу” Анатолія КОЗЛОВА, вилетіла з Гонконгу. Очікується, що представники Урядової комісії прибудуть до Києва вранці 2 квітня.

За інформацією прес-служби, цим самим літаком відправлено дві труни з тілами загиблих членів екіпажу судна “Нафтогаз-67”: Олександра ПІСКУНОВА та Олександра КАРДАША. Після прибуття до аеропорту “Бориспіль” тіла буде доставлено до місця проживання загиблих. Водночас триває ідентифікація третього знайденого на місці аварії загиблого члена екіпажу судна.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно «Нафтогаз-67» і великотоннажне китайське суховантажне судно «Яохай».

Українське судно, одержавши перебували 25 осіб. Шістьох громадян України та одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше підняли на поверхню тіла трьох загиблих українських моряків. Інших 15 членів екіпажу - громадян України поки знайти не вдалося.