Найближчим часом на міжбанку не буде істотних змін курсу гривні до долара
Пояснює експерт
Найближчим часом на міжбанківському валютному ринку не варто чекати істотних змін курсу гривні до долара. Таку думку УНІАН висловив голова Наглядової ради «Партнер-банку» Олексій САВЧЕНКО.
За його словами, в даний час на курс долара на міжбанківському валютному ринку, окрім зміцнення курсу євро, впливає й надлишок доларів, що зрештою й приводить до зміцнення гривні по відношенню до американської валюти.
«Не зважаючи на незмінність курсу гривні до долара, встановленого НБУ на рівні 5,05 грн./дол., останні декілька днів торги пари гривня-долар проходили на рівні 4,98/5,010 грн. за 1 дол.», - зазначив О.САВЧЕНКО.
За його інформацією, якийсь час назад торги велися на рівні 4,90/4,95 за 1 дол. О.САВЧЕНКО вважає, що однією з причин, що вплинула на зниження курсу долара, було те, що НАК "Нафтогаз України" не придбавав валюту для оплати імпортованого газу через відсутність відповідного контракту.
На думку експерта, в короткостроковій перспективі слід чекати коливання курсу на рівні 5 грн./дол. «Не зважаючи на те, що поточна макроекономічна статистика США не дає приводу чекати зміцнення долара, в самій Україні ми спостерігаємо підвищення ставок кредитування й посилення інфляції, що свідчить про те, що в таких умовах на істотне зміцнення гривні можна не розраховувати. В таких умовах курсу гривня/долар тільки й залишається, що крутитися навколо 5,0 грн./дол. І така ситуація може тривати достатньо довго», - впевнений О.САВЧЕНКО.