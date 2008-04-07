Присяжнюк зберіг крісло голови правління ”Чорноморнафтогазу”

Акціонери державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь) переобрали головою правління компанії Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Таке рішення акціонери компанії ухвалили сьогодні на загальних зборах.

Акціонери також обрали новий склад наглядової ради і ревізійної комісії.

Наглядову раду ДАТ «Чорноморнафтогаз» очолив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Віталій ГНАТУШЕНКО. Членами наглядової ради також обрані представники «Нафтогазу» - начальник управління геології та буріння свердловин Василь ГЛАДУН, директор юридичного департаменту Сергій ДАВИДЕНКО, директор департаменту координації забезпечення матеріально-технічними ресурсами Любомир ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ і директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Микола ЯКОВЕНКО.

Головою ревізійної комісії обраний директор департаменту внутрішнього аудиту Юрій КАРПОВ, членами комісії - директор департаменту кредитно-розрахункових операцій Світлана ВЛАСОВА і заступник директора департаменту внутрішнього аудиту Оксана ЛИТВИНОВА.

Як повідомляв УНІАН, А.ПРИСЯЖНЮК обіймає посаду голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» з 31 жовтня 2006 року.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного та Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».