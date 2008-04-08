Командно-штабне тренування розпочалося у Центрі військ берегової оборони

Сьогодні, 8 квітня, у Центрі військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України розпочалося командно-штабне тренування.

Тренування проводиться під керівництвом заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України з берегової оборони – начальника військ берегової оборони полковника Олександра ОСТРОВСЬКОГО.

Їх основна мета полягає в удосконалені професійних навичок посадових осіб Центру військ берегової оборони, досягненні злагодженості в роботі цього органу управління відповідно до ситуацій застосування Збройних Сил України.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони країни, також відпрацьовуються питання взаємодії на міжвидовому та міжвідомчому рівнях. "Тому до навчання також залучені офіцери командування Військово-Морських Сил ЗС України, оперативні групи зі складу морської авіаційної бригади, тактичної групи Повітряних Сил ЗС України “Крим”, представники інших силових структур, що дислокуються в Автономній Республіці Крим", - йдеться у повідомленні.

О.ОСТРОВСЬКИЙ зазначив, що командно-штабне навчання є своєрідним заліком з професійної підготовленості офіцерів. "За підсумками навчання кожен офіцер матиме відповідні напрацювання, а зауваження мають бути детально розглянуті. Відповідно до набутого досвіду ми скоригуємо нашу діяльність таким чином, щоби до проведення першого етапу командно-штабного навчання "Морський вузол – 2008" ми підійшли максимально підготовленими", – наголосив полковник.